Премиальные для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком» не отличались от других матчей

В воскресенье, 27 ноября, до начала матча 6-го тура Кубка России «Зенит» — «Спартак» Telegram-канал «Инсайды от Карпа» (ведущий — журналист Иван Карпов) сообщил, что в случае победы сине-бело-голубые получат двойные премиальные, а если счет окажется крупным (в три и более мяча), то тройные.

По данным «СЭ», эта информация является непроверенной и не соответствует действительности. Условия для футболистов и штаба чемпионов России во встрече с красно-белыми ничем не отличались от обычных.

Игра завершилась вничью — 0:0, по пенальти победили хозяева 4:2.

«Спартак» занял первое место в группе и останется в Пути РПЛ. «Зенит» финишировал третьим — клуб из Санкт-Петербурга продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.