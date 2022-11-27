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Камоцци — игрокам «Спартака» после матча с «Зенитом»: «Вы должны научиться проигрывать, а не заниматься этим дерьмом»

Камоцци эмоционально отреагировал надраку в матче «Зенит» — «Спартак»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» драку в кубковом матче «Зенит» — «Спартак» (0:0, по пенальти 4:2).

«Когда я говорил в прошлом году о том, чтобы сделать чемпионский коридор для «Зенита», это было правильно и по спортивному принципу. Это именно для того, чтобы избежать таких ситуаций. Вы должны быть спортивными и научиться проигрывать, прежде чем побеждать. В противном случае вы создадите алиби для игроков, чтобы они занимались этим дерьмом. Николсон совершил ошибку, ударив Родригао таким образом. Он не должен был себя так вести. Реальный профессионал точно никогда не должен так себя вести», — сказал Камоцци «СЭ».

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
3
0
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