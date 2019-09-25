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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Правильно ли назначен пенальти в ворота «Спартака»?

19:25
Эпизод матча. Фото "СЭ" Эпизод матча. Эпизод матча. Фото "СЭ" Эпизод матча. Фото "СЭ"
Эпизод матча. Фото "СЭ"
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На 23-й минуте матча 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» ошибся арбитр Евгений Турбин, назначивший пенальти в ворота красно-белых.

Судья поверил Караеву, который, не играя в мяч (тот остался слева от футболиста челнинцев), сделал движение правой ногой — «под» набегавшего сзади Зобнина. Спартаковец не мог избежать столкновения и уткнулся в соперника — тот упал. (Александр Бобров)

КАМАЗ — Спартак

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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