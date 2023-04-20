Полузащитник «Урала» Егорычев не считает, что в FONBET Кубке России будет легче после вылета «Спартака»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о вылете «Спартака» из плей-офф Пути регионов Кубка России от «Акрона» (1:2).

— Спартак вылетел от «Акрона». Думаете ли о том, что в перспективе станет легче, если пройдете ЦСКА?

— Из-за того, что уже эти матчи на вылет идут ближе к финалу, думаю, что любой соперник даст бой. Неважно, кто это будет. Все бьются за кубок. Даже не думаю, что кто-то легче. Еще неизвестно, легче или нет.

19 апреля «Спартак» вылетел из Кубка России после поражения от «Акрона» (1:2) в полуфинале Пути регионов. Ранее команда Гильермо Абаскаля проиграла «Уралу» (1:1; 1:2) в полуфинале Пути РПЛ.