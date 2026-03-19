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Мартинс: «Зенит» — хорошая команда, но и «Спартак» — отличный клуб. Мы каждый раз это показываем»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос «СЭ» о шансах команды на победу в FONBET Кубке России.

— Дальше в Кубке у вас «Зенит». Выиграть турнир возможно?

— Конечно. «Зенит» — хорошая команда, но и «Спартак» — отличный клуб. Мы каждый раз это показываем. Цель остается прежней, выиграть у «Зенита».

Ранее «Спартак» выиграл у московского «Динамо» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. В первом матче «Динамо» одержало победу со счетом 5:2, поэтому вышло в финал Пути РПЛ и сыграет с «Краснодаром».

«Спартак» во втором этапе полуфинала Пути регионов встретится с «Зенитом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

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