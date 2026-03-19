Мартинс считает, что «Спартак» показал характер в противостоянии с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос «СЭ» о вылете из Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Мы показали характер в матче с «Динамо», доминировали на протяжении всего матча. Нам нужно было выиграть и, конечно, пройти дальше по сетке турнира, но, к сожалению, этого не получилось. Из позитивных моментов, мы доминировали всю игру, бились до конца, выиграли матч.

— Было ли вам важно забить быстрый гол?

— Не то чтобы быстрый, но первый, чтобы потом попытаться забить второй и третий. «Динамо» хорошо оборонялись. Нужно сохранить нашу энергию на следующие матчи.

«Спартак» выиграл у московского «Динамо» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. В первом матче «Динамо» одержало победу со счетом 5:2, поэтому вышло в финал Пути РПЛ и сыграет с «Краснодаром».

«Спартак» во втором этапе полуфинала Пути регионов встретится с «Зенитом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

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