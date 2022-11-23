Пиняев — о победе над «Спартаком»: ««Плохому танцору сами знаете, что мешает»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал результат матча Кубка России против «Спартака» (2:1).

18-летний хавбек стал автором победного гола в этой встрече.

— Поддержали наши болельщики в Кубке. Рад, что получилось это сделать в такую непростую погоду, ситуацию. Эти три очка очень важны для нас сейчас.

— Как вы на поле себя чувствовали в туман?

— Что-то необычное. Не так хорошо было видно. Я еще раз повторяю, плохому танцору сами знаете, что мешает. Мы футболисты, должны уметь сориентироваться в любых условиях и начать играть для наших болельщиков, приносить результат.