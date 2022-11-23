Абаскаль взял на себя ответственность за неудачные замены: «Это моя ошибка»

Абаскаль взял на себя ответственность за неудачные замены в матче «Спартака» с «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения в матче пятого тура пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2) признался, что виноват в неудачных заменах по ходу встречи.

«Я несу ответственность за все замены на поле, в первую очередь. Чернов почувствовал небольшую боль. Особенно в такой игре мы не могли им рисковать. Ведь это была физическая игра, энергозатратная. По поводу второй замены: идея была взять контроль над игрой. Рассказов больше игрок для того, чтобы дать глубины. Денисов и Пруцев больше игроки для владения мячом. К сожалению, мы пропустили гол, по второму голу что тут скажешь. Игроки должны быть готовы входить в такие игры, помочь команде. В любом случае это моя ошибка, ответственность. Это тест на зрелость. Эта игра позволит расти и психологически. Нужно понимать, что уже через четыре дня мы должны снова встать на ноги, сыграть с высоко поднятой головой», — сказал Абаскаль.

«Спартак» потерпел первое поражение в группе и с 12 очками продолжает возглавлять таблицу. Далее идут «Крылья Советов» (9), петербургский «Зенит» (9) и воронежский «Факел» (0).

С первого и второго мест в группе команды выйдут в плей-офф пути РПЛ, с третьего — в плей-офф пути регионов.