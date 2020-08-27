«Поддержка нужна!» Игнашевич пообщался с фанатами после вылета «Торпедо» из Кубка

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич на повышенных тонах пообщался с фанатами московской команды после поражения от «Шинника» (1:2) в матче 1/64 финала Кубка России.

— Игнашевич, уходи! Игнашевич, уходи! Игнашевич, уходи! — скандируют на видео болельщики черно-белых.

— Вы — наши фанаты. От вас нужна поддержка! — сказал Игнашевич, когда подошел к фанатскому сектору «Торпедо».

— Мы поддерживаем.

— Поддержка? Вы всю игру кричите мне. Поддержка нужна!

— Сколько игр можно?

— Ты орешь и находишься здесь, а они играют. Они не бьются? Они не борются? Смотри внимательно! Первое, что с них просим — это борьба. По игре — вопрос, да, открытый, тяжелый. Борьба есть?

— Нет!

— Нет борьбы? Мы играем всемером в поле против десятерых.

«Торпедо» занимает 14-е место с 6 очками в турнирной таблице ФНЛ. Ранее фанаты московской команды призвали 41-летнего специалиста уйти в отставку с поста главного тренера.