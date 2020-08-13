Фанаты «Торпедо» требуют от Игнашевича уйти в отставку
Фанаты «Торпедо» опубликовали заявление в Instagram. Они призывают главного тренера команды Сергея Игнашевича уйти в отставку.
«Сергей Николаевич, время пришло, — говорится в заявлении. — Девять месяцев вы не можете взять три очка. Как всегда, на пресс-конференции вы расскажете, что по статистике мы обыграли всех, но футбол — это не игра в футбольный менеджер на компьютере. Сегодня вы не смогли обыграть команду уровня ПФЛ. Да, возможно, поле сегодня было не очень хорошего качества, в Селятино, скорее всего, победили бы, но что есть. По-хорошему вы должны были уйти после поражения в Химках, далее вы проиграли место в РПЛ, сыграв две ничьи с аутсайдерами лиги на тот момент (по статистике, конечно, вы их переиграли). Мы активно не высказывались после этого и давали работать. Все было в ваших руках. Но задачу на этот сезон — «побеждать в каждом матче», увы также уже провалили.
Сергей Николаевич, время пришло... 9 (девять) месяцев вы не можете взять 3 очка. Как всегда на пресс-конференции вы расскажете, что по статистике мы обыграли всех, но футбол - это не игра в футбольный менеджер на компьютере. Сегодня вы не смогли обыграть команду уровня ПФЛ. Да, возможно поле сегодня было не очень хорошего качества, в Селятино скорее бы всего победили, но что есть. По хорошему вы должны были уйти после поражения в Химках, далее вы проиграли место в РПЛ сыграв две ничьи с аутсайдерами лиги на тот момент (по статистике конечно вы их переиграли). Мы активно не высказывались после этого и давали работать. Все было в ваших руках. Но задачу на этот сезон - «побеждать в каждом матче», увы также уже провалили. Конечно, можно дальше тренировать команду, до 2024 года время есть. Быть удобным тренером в команде без задач. Но мы верим, что вас как амбициозного спортсмена не устраивает эта роль или мы ошибаемся? Вы сами говорили в интервью, что за все неудачи отвечает только тренер. Поэтому не мучайте себя, не мучайте команду и нас. Дальше будет только хуже. Уйдите сами. По мужски.
Конечно, можно дальше тренировать команду, до 2024 года время есть. Быть удобным тренером в команде без задач. Но мы верим, что вас как амбициозного спортсмена не устраивает эта роль, или мы ошибаемся? Вы сами говорили в интервью, что за все неудачи отвечает только тренер. Поэтому не мучьте себя, не мучьте команду и нас. Дальше будет только хуже. Уйдите сами. По-мужски».
Ранее «Торпедо» сыграл вничью с «Акроном» (1:1). Команда занимает 19-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе два очка в трех турах.
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