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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Вячеслава Колоскова на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля

Колосков назвал матч против ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России главным в году для «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

«На сегодняшний день ни у одной команды нет явного преимущества. Абсолютно непредсказуемый матч. Будет иметь значение вопрос мотивации, хотя с обеих сторон она будет запредельная. Сейчас даже фактор домашнего поля не имеет значения. Спартаковских болельщиков завтра тоже будет немало, они голосистые. С точки зрения расклада, этот матч для «Спартака» главный в этом дому. Это единственный шанс бороться за трофей. В этом смысле у «Спартака» должно быть больше мотивации, но это не значит, что это будет иметь решающее значение», — сказал Колосков «СЭ».

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Матч ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 20 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В своем последнем матче между «Спартаком» и ЦСКА победу одержали армейцы со счетом 2:0. Игра прошла 26 февраля 2022-го.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РФС
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
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