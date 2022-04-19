«Вперед, «Спартак». Камоцци пожелал красно-белым победы в матче с ЦСКА

Камоцци заявил, что будет болеть за «Спартак» в игре с ЦСКА

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, пожелал красно-белым победы в матче с ЦСКА в рамках четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«Дерби — это матч, который нужно выиграть, а не просто сыграть. Желаю Паоло, его штабу и всей команде победить в этом важном матче, желательно в основное время. Я точно буду болеть за «Спартак»: даже если я не смогу быть там, я с ними душой», — сказал Камоцци Metaratings.ru, добавив по-русски: «Вперед, «Спартак».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» (начало — в 19:30 по московскому времени).