Почему «Мордовия» играет на Кубок с «Ростовом» на старом стадионе?

Генеральный директор «Мордовии» Николай Левин в разговоре с «СЭ» пояснил, почему матч 1/16 финала Кубка России пройдет на искусственном газоне стадиона «Старт» (вмещает 11 613 зрителей), а не естественном покрытии 44-тысячной «Мордовия-Арена».

— Матч с «Ростовом» пройдет на «Старте» из-за дорогой аренды, — заявил Левин. — Еще обеспечение безопасности стоит больших денег.

— Региональное министерство спорта или правительство не готово финансировать проведение ваших матчей на «Мордовия-Арене»?

— Когда стадион будет передан правительству республики, нам станет легче разговаривать. Планируется, что это произойдет до конца года. Уже тогда мы будем там играть. Сейчас у нас тяжелая финансовая ситуация, и нам выгоднее играть на «Старте». Нужно учитывать, что и на этом стадионе неплохая инфраструктура — на нём играли и в премьер-лиге. Поле — в хорошем состоянии, газон хоть и искусственный, но нормальный, раздевалки не хуже, чем на «Мордовия-Арена». Не думаю, что есть какие-то особые различия. Конечно, хорошо бы выступать на натуральном газоне, ведь тренируемся мы на траве. Сейчас мы думаем о своих финансовых возможностях.

— Если выйдете в четвертьфинал Кубка России, то в следующем календарном году сыграете уже на большой арене?

— Конечно, мы всегда это держим в уме, но наше финансовое состояние оставляет желать лучшего. Сезон отыграли, но остались задолженности перед «Спорт-Инжиниринг», погашение которых решается в судебном порядке. У нас сейчас нет возможности платить такие деньги за аренду «Мордовия-Арена». Плюс есть задолженность перед охранной фирмой, которая помогала нам в прошлом году.

Напомним, что домашние матчи на «Мордовия-Арене» проводит «Тамбов». По данным СМИ, одна домашняя игра в РПЛ обходится «Тамбову» в — 7 миллионов рублей вместе с расходами на обеспечение безопасности. (Евгений Белоусов)