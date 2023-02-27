Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

27 февраля, 23:52

Пименов считает, что пенальти на Миранчуке был

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился впечатлениями от второго матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив».

«Получилась отличная игра, очень динамичная, с массой голов. Я получил максимум удовольствия. Что касается судейства, то я считаю пенальти на Миранчуке был. В моменте со вторым забитым мячом Тикнизян проиграл борьбу Игнатову. Там все было чисто», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 5:2 по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Жеребьевка состоится в четверг, 2 марта и начнется в 14.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-penal-ti-na-miranchuke-by-l/
Руслан Пименов
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
4
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — ЦСКА: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Жуков заявил, что такой «Спартак» может и будет бороться за чемпионство
Спириднов назвал рядовой победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Павлюченко заявил, что Тикнизян «привез» второй гол
Деменко назвал высоким уровень игры в матче «Спартака» и «Локомотива»
Павлюченко похвалил «Локомотив» после матча со «Спартаком»
«Спартак» заработает 23,45 млн рублей за выход в полуфинал FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спириднов назвал рядовой победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России

Жуков заявил, что такой «Спартак» может и будет бороться за чемпионство
Новости
RSS RSS
Все новости