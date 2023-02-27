Пименов считает, что пенальти на Миранчуке был

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился впечатлениями от второго матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив».

«Получилась отличная игра, очень динамичная, с массой голов. Я получил максимум удовольствия. Что касается судейства, то я считаю пенальти на Миранчуке был. В моменте со вторым забитым мячом Тикнизян проиграл борьбу Игнатову. Там все было чисто», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 5:2 по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Жеребьевка состоится в четверг, 2 марта и начнется в 14.30 (мск).