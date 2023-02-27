Алаев усомнился в решении судьи при втором голе «Спартака» в игре с «Локомотивом»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что решение главного арбитра Сергея Иванова в моменте единоборства между игроками московского «Спартака» Михаилом Игнатовым и столичного «Локомотива» Наиром Тикнизяном перед вторым голом красно-белых в ответном матче 1/4 финала Пути Российской премьер-лиги FONBET Кубка России вызывает сомнение.

«Футбол для первых игр после паузы, учитывая погодные условия, отличного уровня. Надеюсь, все команды будут набирать и мы будем свидетелями отличной концовки в обоих турнира. Лично у меня нет уверенности в обоснованности решения арбитра в моменте, предшествующем второму голу «Спартака». Хотя подождем разъяснений ЭСК РФС», — приводит слова Алаева ТАСС.

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 5:2 по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Жеребьевка состоится в четверг, 2 марта и начнется в 14.30 (мск).