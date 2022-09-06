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6 сентября, 19:59

Певица Zivert выступит перед матчем Кубка России «Локомотив» — «Краснодар»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Певица Zivert выступит перед началом матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Краснодаром», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Артистка проведет автограф-сессию и выступит в чаше стадиона перед стартовым свистком. Также за час до игры автограф-сессию проведет полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится в среду, 14 сентября в Москве и начнется в 15.00. В первом туре группового этапа Пути РПЛ «Краснодар» обыграл «Химки» (2:0), а «Локомотив» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:2).

Источник: https://t.me/fclokomotiv/8195

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