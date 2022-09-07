Футбол
Кубок России
Новости
Календарь / результаты Таблицы Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

7 сентября, 18:27

ЭСК РФС: арбитр верно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матча со «Спартаком» в Кубке России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) вынесла решения относительно спорных моментов в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России.

В матче «Спартак» — «Крылья Советов» (1:0) арбитр Сергей Иванов правильно назначил 11-метровый удар в ворота самарской команды на 15-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь ФК «Крылья Советов» допускает контакт в районе собственного плеча и руки с правой ногой нападающего ФК «Спартак», группируясь после прыжка за мячом. По мнению большинства членов комиссии, данное действие является наказуемым, поскольку вратарь продолжает свое, пусть и небольшое движение, в направлении нападающего и является инициатором контакта», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Также по решению ЭСК РФС арбитр Евгений Турбин правильно отменил взятие ворот команды «Сочи» на 48-й минуте матча с «Уралом» (0:2). В матче «Нижний Новгород» — «Локомотив» (2:0) судья Павел Кукуян правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды железнодорожников на 79-й минуте матча.

Источник: https://rfs.ru/news/216618
Футбол
Кубок России
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Певица Zivert выступит перед матчем Кубка России «Локомотив» — «Краснодар»
Стало известно расписание матча 3-го раунда Пути регионов Кубка России
«Амкал» проведет матч Кубка России против «Звезды» в Санкт-Петербурге
В ЦСКА объяснили, почему клуб на время отзаявил полузащитника Максима Мухина
Главный тренер «Амкала» Денис Зубко покинул свой пост
В «Спартаке» не имеют претензий по календарю Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Певица Zivert выступит перед матчем Кубка России «Локомотив» — «Краснодар»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости