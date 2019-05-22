Парфенов считает, что не нужно сравнивать прошлогодний финал Кубка с предстоящим

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов ​перед финальным матчем Кубка России против "Локомотива" отметил, что в этой игре нет никакой недооценки соперника. Встреча пройдет в среду, 22 мая. Начало – 18:30 (мск).

– Чемпионат – длинный турнир, длинная дистанция, – сказал Парфенов в интервью каналу РФС на Youtube. – Чемпион есть, второе-третье место есть. Здесь победитель один. В непростом, тяжелом турнире. Я считаю, что нет никакой недооценки. Мы играем с действующим чемпионом. Это один из примеров. Прошлогодний финал? Это две разные жизни, два пути, два разных финала, абсолютно все разное. Но цель одна.

Напомним, в полуфинале Кубка России "Урал" обыграл "Арсенал" с общим счетом 3:2, а "Локомотив" победил "Ростов" (4:2).

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