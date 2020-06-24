Парфенов рассказал, кому посвятил «Урал» победу над «Шинником»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Шинником» (2:0) в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России. В полуфинале турнира екатеринбуржцы сыграют с «Химками».

— В кубковых матчах главный итог — это победа, — цитирует Парфенова официальный сайт «Урала». — Благодарю ребят. Они молодцы, выполняли то, что мы просили. Были моменты, которые нужно поправлять. Но это связано с нервозностью, потому что было давление и давно не выигрывали. Посвящаем эту победу нашим болельщикам, которые ждали этот успех. Считаю, что сегодня победили заслуженно. Идем дальше. У нас уже в воскресенье важная игра в чемпионате.

У нас нет резервных и основных игроков. У нас есть стартовый состав и обойма игроков, которые находятся в заявке. Все игроки для нас важны. Сегодняшний матч это показал.

— Сейчас нужно переключить игроков от успехов в кубке на реалии чемпионата. Это тяжелая задача?

— В таком плотном графике, думаю, ребята переключатся и проблем не будет. И матч для нас будет очень важен, как и для «Тамбова». Все видят таблицу. Поэтому у всех есть понимание нынешнего положения, голову никто не отключает.