13 августа, 20:58

Овечкин нанес символический удар перед матчем «Динамо» — «Краснодар» и обнялся с Карпиным

Алина Савинова
Александр Овечкин и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин нанес символический удар по мячу перед началом матча между московским «Динамо» и «Краснодаром» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

После символического удара 39-летний хоккеист обнялся с главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным.

Игра команд проходит на «ВТБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

Овечкин начинал свою карьеру в хоккейном «Динамо». С 2005 года он выступает за «Вашингтон».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ХК Вашингтон Кэпиталз
