«Сочи» победил «Крылья Советов» по пенальти в Кубке России

«Сочи» обыграл «Крылья Советов» в матче группового этапа FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 5:3.

Счет в матче открыл защитник хоязев Макар Чирков на 62-й минуте, замкнув головой подачу с углового. Ответный мяч забил защитник самарцев Иван Лепский с передачи Ильзата Ахметова.

У сочинцев свои попытки в послематчевой серии реализовали Захар Федоров, Марсело Алвес, Игнасио Сааведра, Вячеслав Литвинов и Мартин Крамарич.

«Сочи» занимает 3-е место в группе B c 2 очками. «Крылья Советов» с 4 очками — на 1-м месте.