Основатель «Амкала» уверен, что клубы медиалиги удивят всех в новом розыгрыше FONBET Кубка России

Создатель клуба Медийной футбольной лиги (МФЛ) «Амкал» Герман «Эль-Классико» в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о признании успешным опыта участия команд медиалиги в FONBET Кубке России.

«Повторное участие клубов медиалиги в Кубке России? Пока на уровне слухов. Какого-то официального приглашения не было. И нам, и им эта коллаборация понравилась, поэтому думаю, что и в этом году будем участвовать. Если шансы побороться и выиграть есть у команд первого и второго дивизиона, значит, и у нас есть, потому что мы не слабее. Уверен, что мы удивим всех еще больше, чем в прошлом году», — сказал Герман корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что РФС признал успешным опыт участия команд медиалиги в Кубке России.