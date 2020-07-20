КДК РФС рассмотрит нарушения в полуфинальном матче Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1), сообщает Telegram-канал РФС.

«На основании полученных данных КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение защитника ФК «Спартак» (Москва) Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)», — говорится в сообщении.

Напомним, что после игры Ещенко продемонстрировал майку с загадочной надписью. У футболиста на майке написано нецензурное слово из трех букв (вместо первой буквы — многоточие), слово «вам», буква «а» и Тед — плюшевый медведь из фильма «Третий лишний».

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