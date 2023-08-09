«Оренбург» — «Сочи»: видео голов

«Оренбург» принимает «Сочи» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Первый мяч в игре забили гости, но взятие ворот было отменено — ВАР Евгений Кукуляк увидел, что нападающий Никита Бурмистров в ходе голевой атаки сочинцев сыграл левой рукой в мяч.

На 12-й минуте счет в матче с помощью рикошета открыл полузащитник Габриэль Флорентин. В этом эпизоде тяжелую травму получил капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, которого унесли с поля на носилках.

Вышедший вместо Воробьева полузащитник Степан Оганесян удвоил преимущество хозяев — ему удался роскошный удар в «девятку».

12-я минута. Флорентин — 1:0

26-я минута. Оганесян — 2:0