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Сегодня, 17:14

«Оренбург» — «Сочи»: видео голов

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«Оренбург» принимает «Сочи» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Первый мяч в игре забили гости, но взятие ворот было отменено — ВАР Евгений Кукуляк увидел, что нападающий Никита Бурмистров в ходе голевой атаки сочинцев сыграл левой рукой в мяч.

На 12-й минуте счет в матче с помощью рикошета открыл полузащитник Габриэль Флорентин. В этом эпизоде тяжелую травму получил капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, которого унесли с поля на носилках.

Вышедший вместо Воробьева полузащитник Степан Оганесян удвоил преимущество хозяев — ему удался роскошный удар в «девятку».

12-я минута. Флорентин — 1:0

26-я минута. Оганесян — 2:0

Кубок России. Группа A
09 авг, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Сочи

ФК Оренбург
ФК Сочи
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