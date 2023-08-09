«Оренбург» обыграл «Сочи» в матче FONBET Кубка России

«Оренбург» на своем поле обыграл «Сочи» в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

На 5-й минуте встречи отличился форвард гостей Никита Бурмистров, но гол был отменен после подсказки ВАР и просмотра видео. Счет открыл полузащитник оренбуржцев Габриэль Флорентин на 12-й минуте. Через 13 минут нападающий Степан Оганесян удвоил преимущество хозяев поля.

«Оренбург» набрал 3 очка и занимает 2-е место в таблице группы A. «Сочи» с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.

В следующем туре Кубка России «Оренбург» на выезде сыграет с «Факелом» 29 августа. «Сочи» дома примет ЦСКА на день позже.