Нападающий «Оренбурга» Воробьев получил травму в матче с «Сочи», форварда унесли с поля на носилках

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев получил травму в матче 2-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Сочи».

На 12-й минуте форвард получил повреждение во время атаки, в результате которой хавбек оренбуржцев Габриэль Флорентин открыл счет. Воробьев неудачно упал на руку.

Футболист покинул поле на носилках. Вместо него появился Степан Оганесян, который забил второй мяч в ворота «Сочи» через 10 минут после выхода на замену.