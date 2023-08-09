«Оренбург» — «Сочи»: гол гостей правильно отменен, ВАР увидел игру рукой

На 5-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Оренбург» — «Сочи» арбитр Евгений Турбин не увидел, что нападающий гостей Никита Бурмистров в ходе голевой атаки сочинцев сыграл левой рукой в мяч. Судью подстраховали его видеоассистенты Евгений Кукуляк и Роман Усачев.

Эпизод матча «Оренбург» — «Сочи».

Эпизод матча «Оренбург» — «Сочи».

После их вмешательства и просмотра видеоповторов Турбин примерно спустя три минуты правильно отменил взятие ворот «Оренбурга».