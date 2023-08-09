Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 16:38

«Оренбург» — «Сочи»: гол гостей правильно отменен, ВАР увидел игру рукой

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эпизод матча «Оренбург» — «Сочи».

На 5-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Оренбург» — «Сочи» арбитр Евгений Турбин не увидел, что нападающий гостей Никита Бурмистров в ходе голевой атаки сочинцев сыграл левой рукой в мяч. Судью подстраховали его видеоассистенты Евгений Кукуляк и Роман Усачев.

Эпизод матча «Оренбург» — «Сочи».
Эпизод матча «Оренбург» — «Сочи».

После их вмешательства и просмотра видеоповторов Турбин примерно спустя три минуты правильно отменил взятие ворот «Оренбурга».

Кубок России. Группа A
09 авг, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Сочи

Футбол
ФК Оренбург
ФК Сочи
Евгений Турбин
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Бывшая жена Бивола выступила с критикой в адрес боксера
57 триатлонистов пожаловались на недомогание и диарею на соревнованиях в Великобритании
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Крылья Советов» объявили стартовый состав на матч FONBET Кубка России против «Зенита»
ЦСКА — «Факел»: Тороп и Заболотный сыграют с первых минут, Файзуллаев — на скамейке запасных
«Оренбург» — «Сочи»: видео голов
«Оренбург» обыгрывает «Сочи» после первого тайма матча FONBET Кубка России
«Крылья Советов» — «Зенит»: трансляция матча 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ
ЦСКА — «Факел»: трансляция матча 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» — «Сочи»: Флорентин открыл счет в матче

«Оренбург» — «Сочи»: Оганесян удвоил преимущество хозяев
Новости
RSS RSS
Все новости