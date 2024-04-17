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Сегодня, 18:13

«Оренбург» — «Динамо»: судья ошибочно не наказал гостей пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 7-й минуте матча 1-го этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Оренбург» — «Динамо» судья Павел Кукуян ошибочно не зафиксировал фол Сергея Паршивлюка и не наказал его 11-метровым ударом.

Ошибку арбитра не помогли исправить его видеоассистенты Артем Любимов и Вера Опейкина.

В том эпизоде динамовский защитник на углу площади ворот атаковал сзади Джимми Марина и сбил его, не дав нанести удар по мячу.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
17 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо
Виктор Гончаренко, Валерий Карпин, Марцел Личка. Смолов открыл счет в игре «Динамо» с «Оренбургом», «Ростов» пропустил от «Урала». Онлайн-трансляция матчей Кубка

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Павел Кукуян
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