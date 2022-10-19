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Сегодня, 17:25

«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в матче Кубка России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в
«Оренбург» — «Ахмат».
Фото ФК «Оренбург»

«Оренбург» дома обыграл «Ахмат» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе хозяев отличились Степан Оганесян, Дмитрий Воробьев, Владимир Полуяхтов и Александр Павловец.

У гостей голы забили Гамид Агаларов и Владимир Ильин.

Грозненцы закончили матч в меньшинстве: на 75-й минуте Гамид Агаларов получил прямую красную карточку за удар локтем.

«Оренбург», набрав 5 очков, занимает последнее (четвертое) место в своей группе. «Ахмат» расположился на 2-й позиции (6 очков).

Кубок России. Группа C
19 окт, 15:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
4:2
Ахмат

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Оренбург
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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