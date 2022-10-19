Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:11

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Нижний Новгород» и «Краснодар» объявили составы на матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Агапов, Александров, Жигулев, Милсон, Каккоев, Кротов, Майга, Пенчиков, Юлдошев, Янсане.

Запасные: Гойло, Берковский, Гоцук, Кобесов, Корнюшин, Масоэро, Михайлов, Набиуллин, Рыбчинский, Севикян, Сулейманов, Шильцов.

«Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Бородин, Литвинов, Петров, Сперцян, Ленини, Кривцов, Ахметов, Ионов, Кордоба.

Запасные: Сафонов, Сорокин, Кайо, Вилков, Баньяц, Апеков, Мацукатов, Попов, Пивоваров, Олусегун.

Матч «Нижний Новгород» — «Краснодар» состоится сегодня, 19 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.

Кубок России. Группа A
19 окт, 18:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Краснодар

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Главный плейбой тенниса: он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls
Европа давит на НХЛ: Россия останется без Кубка мира?
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Факел» — «Спартак»: как сыграют красно-белые в Воронеже после дерби? Онлайн-трансляция
Кубок России, 4-й тур Пути РПЛ: ЦСКА — «Торпедо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Стало известно, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» против «Факела»
«Оренбург» — «Ахмат»: видео голов
«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в матче Кубка России
«Оренбург» — «Ахмат»: Павловец забил четвертый гол хозяев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» — «Ахмат»: Агаларов получил красную карточку

«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в матче Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости