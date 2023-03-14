Смородская: «Локомотив» не имеет права проигрывать клубам из ФНЛ»

Смородская отреагировала на поражение «Локомотива» от «Акрона» в матче FONBET Кубка России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на поражение железнодорожников от «Акрона» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (по пен. 6:7).

«Не может, не имеет права команда проигрывать клубам из ФНЛ. Но я не верю в большие успехи «Локомотива». Все сделанные назначения, трансферы меня не устраивают», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.