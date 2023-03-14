«Акрон» не будет подавать протест на результат кубкового матча с «Локомотивом»

Учредитель «Акрона» Павел Морозов прокомментировал тот факт, что «Локомотиву» независимо от итога матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России было бы присуждено поражение.

— Да, мы узнали эту информацию в перерыве. Мы не думали об этом. Хотели выиграть по игре.

— Если бы проиграли, подали бы заявку?

— Мы не разговаривали об этом.

— Сейчас не будете подавать?

— Конечно, нет. Мы же победили.

Капитан железнодорожников Дмитрия Баринов не должен был принимать участия в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.