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Сегодня, 20:18

В «Акроне» рассказали, кого хотят увидеть следующим соперником в FONBET Кубке России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Учредитель «Акрона» Павел Морозов поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» в серии послематчевых пенальти в игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 7:6).

— Кого бы хотели увидеть следующим соперником из пути РПЛ?

— Может быть, «Урал».

— «Спартак» не хотите?

— Не знаю.

— На сколько высокие амбиции у команды?

— Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. У нас цели самые амбициозные. Нет цели задерживаться в ФНЛ. Мы хотим играть в РПЛ. И думаю, что в ближайшее время будем.

— Как будете решать проблему со стадионом?

— Будем учитывать эту ситуацию. Будем играть на «Самара Арене» или реконструируем «Торпедо» в Тольятти.

Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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