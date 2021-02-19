Нжи пропустит матч БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что нападающий бело-голубых Клинтон Нжи пропустит матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» из-за травмы.
— Какая ситуация с травмированными? — вопрос Шварцу.
— На Клинтона мы не можем рассчитывать, а по Скопинцеву решение будет принято решение чуть позже, — ответил главный тренер бело-голубых.
— Вы хотите чаще ротировать состав во второй части чемпионата или рассчитываете на какой-то костяк?
— За долгое время подготовки у нас почти все получили игровую практику. Каждый конкретный игрок сделал большой прогресс в своем развитии. Как коллектив, мы на ступеньку выше. А по встрече завтра мы не можем назвать состав и систему, по которой будем играть.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 20 февраля. Начало встречи — в 19.30 (мск).
(Данил Алешин)
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