Нжи пропустит матч БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что нападающий бело-голубых Клинтон Нжи пропустит матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» из-за травмы.

— Какая ситуация с травмированными? — вопрос Шварцу.

— На Клинтона мы не можем рассчитывать, а по Скопинцеву решение будет принято решение чуть позже, — ответил главный тренер бело-голубых.

— Вы хотите чаще ротировать состав во второй части чемпионата или рассчитываете на какой-то костяк?

— За долгое время подготовки у нас почти все получили игровую практику. Каждый конкретный игрок сделал большой прогресс в своем развитии. Как коллектив, мы на ступеньку выше. А по встрече завтра мы не можем назвать состав и систему, по которой будем играть.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 20 февраля. Начало встречи — в 19.30 (мск).

(Данил Алешин)