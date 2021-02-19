Журналисты проверили Шварца на знание русского языка и спросили о трансферах

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц 19 февраля на пресс-конференции накануне матча 1/8 финала Кубка России против «Спартака» попытался говорить на русском языке и рассказал о трансферах.

— Вы учите русский язык. Может сказать «завтра игра со «Спартаком»?

— У меня было уже 9 уроков русского языка! У меня отличный преподаватель! Завтра игра со «Спартаком» (сказал на русском).

— Какие-то выводы сделаны после последней игры со «Спартаком»?

— Мы готовимся к тому, что Спартак может выставить 3 разных схемы. Может поставить 3-4-1-2. Посмотрим, какая схема будет у «Спартака».

— Ждать ли еще трансферов до конца трансферного окна?

— К нам вернулся из аренды Данила Липовой, он производит хорошее впечатление. Мы решили развивать нашу молодую команду дальше. А по новым приобретениям — это должны быть игроки, которые нас усилят. Посмотрим, как будет ситуация складываться дальше.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 19.30 (мск). Согласно регламенту проведения турнира, встреча может быть перенесена по просьбе одной из команд, если температура воздухе ниже 15 градусов.