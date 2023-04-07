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Сегодня, 16:35

Новиков: «Гончаренко — хороший раздражитель для ЦСКА. Он попробует доказать, что его уход был несправедлив»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о шансах армейцев в FONBET Кубке России.

«Если ЦСКА будет играть в свою игру, то команда должна пройти «Урал». Будем на это надеяться. Самое главное, как команды подойдут к этим играм. Перед ответным поединком у обеих команд сложный календарь. Гончаренко — хороший раздражитель для ЦСКА. Он попробует доказать, что его уход был несправедлив, а москвичи же попробуют доказать, что все сделали правильно. Это будет тренерская дуэль. Сейчас игрокам ЦСКА нужно выкладываться на 100% в каждом матче», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

ЦСКА и «Урал» вышли в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч между командами запланирован на 18-20 апреля, а ответная игра пройдет в промежуток со 2 по 4 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-goncharenko-poprobuet-dokazat-chto-ego-uhod-iz-tsska-by-l-nespravedliv/
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Кубок России
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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