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Сегодня, 20:09

Нигматуллин выступит на Суперфинале FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выступит на Суперфинале FONBET Кубка России, который пройдет 11 июня в Москве в «Лужниках».

Сообщается, что он сыграет DJ-сет перед началом игры в чаше стадиона. Выступление начнется в 16.10 мск.

Ранее стало известно, что гимн России перед матчем исполнит Полина Гагарина, а после игры на поле выступит Баста.

В Суперфинале Кубка России встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Начало встречи — 17.00 мск.

Источник: https://rfs.ru/news/218218
Руслан Нигматуллин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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