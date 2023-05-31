Нигматуллин выступит на Суперфинале FONBET Кубка России

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выступит на Суперфинале FONBET Кубка России, который пройдет 11 июня в Москве в «Лужниках».

Сообщается, что он сыграет DJ-сет перед началом игры в чаше стадиона. Выступление начнется в 16.10 мск.

Ранее стало известно, что гимн России перед матчем исполнит Полина Гагарина, а после игры на поле выступит Баста.

В Суперфинале Кубка России встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Начало встречи — 17.00 мск.