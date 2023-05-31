На финале FONBET Кубка России ALEM споет «Седую ночь»

На финале FONBET Кубка России ALEM споет «Седую ночь», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, финал будет предварять номер открытия в честь 100-летия московского спорта, также выступят казахстанский певец ALEM, который исполнит хит Юрия Шатунова «Седая ночь» — как неофициальный гимн Пути регионов турнира, в котором «Акрон» выбил из розыгрыша несколько команд РПЛ из Москвы.

Игра «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня и пройдет в Лужниках. Начало — в 17.00 по мск.