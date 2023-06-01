Чалов рассказал, можно ли считать сезон ЦСКА успешным, если команда выиграет FONBET Кубок России и станет второй в РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался об успешности сезона его команды.

— В случае победы в Кубке России и второго места в РПЛ сезон для ЦСКА можно будет назвать успешным?

— Не прямо успешным — так можно было бы сказать, если бы первое место было в обоих турнирах. Но качественным его можно будет назвать, — цитирует Чалова Sport24.

ЦСКА с 56 очками занимает второе место в РПЛ перед последним туром. Кроме того, команда Владимира Федотова сыграет с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.