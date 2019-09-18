Невероятная очередь за билетами на матч со «Спартаком» в Набережных Челнах. Видеофакт

В Набережных Челнах образовались огромные очереди за билетами на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак», который пройдет 25 сентября.

Как сообщается на официальном сайте клуба из Набережных Челнов, продажа билетов стартовала в среду 18 сентября в 11.00. Их стоимость — 1000 рублей, за исключением квот, выкупленных «КАМАЗом» и «Спартаком». Отмечается, что болельщики с татарстанской пропиской смогут получить скидку.

«КАМАЗ» — лидир группы «Урал-Приволжье» Олимп-ПФЛ.