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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Невероятная очередь за билетами на матч со «Спартаком» в Набережных Челнах. Видеофакт

13:12
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В Набережных Челнах образовались огромные очереди за билетами на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак», который пройдет 25 сентября.

Как сообщается на официальном сайте клуба из Набережных Челнов, продажа билетов стартовала в среду 18 сентября в 11.00. Их стоимость — 1000 рублей, за исключением квот, выкупленных «КАМАЗом» и «Спартаком». Отмечается, что болельщики с татарстанской пропиской смогут получить скидку.

«КАМАЗ» — лидир группы «Урал-Приволжье» Олимп-ПФЛ.

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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