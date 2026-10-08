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Некрасов — о введении Fan ID в Кубке России: «Не вижу в этом особого смысла»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» высказался против распространения системы Fan ID на матчи Кубка России. Руководитель красно-белых объяснил, почему считает дополнительные меры идентификации болельщиков излишними.

— Что же касается распространения действия Fan ID еще и на Кубок, то не вижу в этом особого смысла. При нынешней степени цифровизации во всем мире, в том числе и в России, идентификация любого человека на стадионе и около него не требует карты болельщика или другого подобного документа. Возьмем финал Пути регионов Кубка России «Спартак» — ЦСКА, в котором Руслан Литвинов отметился потрясающим ударом в «девятку». На нем присутствовало чуть меньше 40 тысяч болельщиков, не было Fan ID, и единственная претензия по результатам организации матча касалась содержания пары баннеров, вывешенных гостевыми болельщиками.

Этот матч стал яркой иллюстрацией того, что и без Fan ID, но при должных организации работы с болельщиками, действий стюардов на пропускных группах на стадионе, работе служб безопасности вполне можно обойтись без введения дополнительных мер. Но, естественно, мы действуем с учетом решений Минспорта, РФС и РПЛ, подчиняемся им, — сказал Некрасов «СЭ».

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С 1 октября 2026 года Fan ID стал обязательным для посещения матчей Кубка России, проходящих на стадионах, принимающих игры РПЛ, а также финального матча турнира. Соответствующее распоряжение правительства РФ было подписано 22 сентября.

Финал Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА состоялся 6 мая 2026 года на «Лукойл Арене». Красно-белые победили со счетом 1:0 благодаря голу Руслана Литвинова на 10-й минуте. Матч посетили 38 911 зрителей.

Некрасов занимает должность генерального директора «Спартака» с 6 октября 2025 года.

Полная версия интервью выйдет на сайте «СЭ» 9 октября в 00.00 по московскому времени.

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ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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