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Кубок России-2026/27: судейские назначения на матчи 4 тура Пути РПЛ 12 октября 2026

Судья Плиско будет работать на кубковом матче ЦСКА — «Ростов» и другие назначения на игры Пути РПЛ

Руслан Минаев
Михаил Плиско.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На матч ЦСКА — «Ростов» 14 октября в Москве назначена бригада судей во главе с Михаилом Плиско, на игре «Краснодар» — «Факел» 13 октября в Краснодаре будет работать Матвей Заика, на матче «Родина» — «Спартак» 15 октября в Москве — Данил Каширин, на игре «Динамо» Махачкала — «Зенит» 14 октября в Каспийске — Сергей Чебан.

13 октября (вторник)

«Локомотив» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок

Помощники судьи — Максим Белокур, Руслан Шекемов; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Факел»: судья — Матвей Заика

Помощники судьи — Андрей Филипкин, Денис Березнов; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Игорь Писанко.

14 октября (среда)

«Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Ян Бобровский

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Александр Туркин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Динамо» Москва: судья — Евгений Кукуляк

Помощники судьи — Алексей Ширяев, Никита Матиеску; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Динамо» Махачкала — «Зенит»: судья — Сергей Чебан

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Михаил Плиско

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Александр Павлов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.

15 октября (четверг)

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Владимир Москалёв

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Родина» — «Спартак»: судья — Данил Каширин

Помощники судьи — Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Николай Иванов.

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