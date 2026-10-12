Судья Плиско будет работать на кубковом матче ЦСКА — «Ростов» и другие назначения на игры Пути РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.
На матч ЦСКА — «Ростов» 14 октября в Москве назначена бригада судей во главе с Михаилом Плиско, на игре «Краснодар» — «Факел» 13 октября в Краснодаре будет работать Матвей Заика, на матче «Родина» — «Спартак» 15 октября в Москве — Данил Каширин, на игре «Динамо» Махачкала — «Зенит» 14 октября в Каспийске — Сергей Чебан.
13 октября (вторник)
«Локомотив» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок
Помощники судьи — Максим Белокур, Руслан Шекемов; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Краснодар» — «Факел»: судья — Матвей Заика
Помощники судьи — Андрей Филипкин, Денис Березнов; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Игорь Писанко.
14 октября (среда)
«Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Ян Бобровский
Помощники судьи — Адлан Хатуев, Александр Туркин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — «Динамо» Москва: судья — Евгений Кукуляк
Помощники судьи — Алексей Ширяев, Никита Матиеску; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Динамо» Махачкала — «Зенит»: судья — Сергей Чебан
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
ЦСКА — «Ростов»: судья — Михаил Плиско
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Александр Павлов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.
15 октября (четверг)
«Рубин» — «Оренбург»: судья — Владимир Москалёв
Помощники судьи — Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.
«Родина» — «Спартак»: судья — Данил Каширин
Помощники судьи — Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Николай Иванов.
Судейство