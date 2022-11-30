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Сегодня, 22:24

Радченко: «Считаю, что Промес должен понести наказание»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о том, что ЭСК РФС признал ошибку арбитра Владимира Москалева.

По мнению судейского комитета, рефери должен был удалять игрока «Спартака» Квинси Промеса после случившейся драки в матче Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

— Я думаю специальная комиссия, которая рассматривает эти инциденты, должна разобраться. Тем более есть решение ЭСК. Я считаю, что Промес должен понести наказание. Пусть и уже после матча. Хоть и в самом инциденте он не особо участвовал, но на видео видно, что именно Промес спровоцировал Барриоса. Он его толкал, без мяча провоцировал. С этого, можно сказать, все началось, — сказал Радченко «РБ Спорт».

— Удивляет ли, что Москалев не удалил его сразу?

— Москалев, мне кажется, потерял нить игры еще в первой половине тайма, потому что мы видели очень много борьбы, очень много неоправданных свистков. И поэтому игроки очень нервничали. Мне кажется, в этом инциденте подбеги судья раньше, разними Промеса и Барриоса. Свистни, подбеги, и все, ничего бы не было там. Где он был, пока непонятно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-schitayu-chto-promes-dolzhen-ponesti-nakazanie/
Дмитрий Радченко
Квинси Промес
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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