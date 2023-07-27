Нападающий «Крыльев» Хубулов назвал причины поражения от «Балтики»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов прокомментировал «СЭ» поражение от «Балтики» (2:3) в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу.

«В первом тайме мы играли хорошо, забили гол и контролировали ход встречи. У нас были еще моменты до перерыва. Во втором тайме «Балтика» перестроилась, вышли свежие игроки, где-то и удача была на их стороне», — сказал Хубулов «СЭ».

Также Хубулов прокомментировал эпизод со своим голом, который он забил на 10-й минуте встречи.

«Во время эпизода мяч был у Рассказова. Я просил пас в ноги, а получился рикошет. Получилось даже лучше, чем задумывали. Опередил защитника, сыграл на опережение и забил гол», — добавил Хубулов.

В следующей встрече Кубка России «Балтика» сыграет на выезде с «Ахматом» 10 августа. «Крылья Советов» 9 августа на своем поле примут «Зенит».