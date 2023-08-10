Нападающий «Краснодара» Мозес о матче с «Динамо»: «Судья дал честные пенальти обеим командам»

Нигерийский нападающий «Краснодара» Дэвид Кобнан Мозес поделился эмоциями от поражения в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (3:4).

— Насколько важны матчи Кубка?

— Определенно, нам всем очень важны и кубковые матчи, и игры чемпионата. К сожалению, мы данный матч проиграли, но это футбол. Нужно идти дальше.

— С чем связана такая высокая результативность? Следствие плохой игры в обороне? Или хорошей игры в нападении?

— Результат связан с тем, что команда хорошо, быстро атакует. Совершает переходы. Поэтому результат — 3:4. Из-за этого большое количество голов. Обе команды хорошо себя показали. И у соперника есть быстрые игроки, и у нас.

— Можете рассказать о своем втором голе?

— Хорошо, что я получил мяч. Действительно, немного повезло. Я очень рад голу.

— Что говорил Ивич перед пенальти?

— Говорил о том, что нужно продолжать, не сдаваться и идти дальше. У нас еще игра, еще есть минута.

— С чем связано то, что после счета 0:2 вы провели свой лучший отрезок?

— Это связано с менталитетом. После двух пропущенных голов мы собрались с силами. Поговорили друг с другом. С самими собой. Нужно было проснуться. Нужно было идти дальше и забивать голы.

— Справедливо ли были назначены пенальти?

— Судья дал честные пенальти обеим командам.

«Краснодар» потерпел поражения в обоих матчах FONBET Кубка России-2023/24. В следующем, 3-м туре групповой стадии пути РПЛ команда встретится с «Пари НН». Матч состоится 29 августа.