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Сегодня, 00:01

Личка после победы над «Краснодаром»: «Главное — это вера»

Мария Гусева
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео из раздевалки бело-голубых после матча 2-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (4:3).

Главный тренер московского клуба Марцел Личка обратился к футболистам с речью.

«Спасибо за игру. Такая победа тешит. Отлично играли до конца. Всегда до последней минуты надо играть, бегать, работать. Главное — это вера. Вы забили четвертый гол», — сказал Личка.

После второго тура «Динамо» с 4 очками идет на втором месте в группе D. «Краснодар» все еще не набрал ни одного очка и замыкает квартет.

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ФК Краснодар
Марцел Личка
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