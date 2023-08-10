«Динамо» пошутило о запуске продажи Валидола в клубном фан-шопе после победы над «Краснодаром»

Пресс-служба «Динамо» пошутила о победе бело-голубых над «Краснодаром» (4:3) во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Футбольный клуб «Динамо» объявляет о запуске нового товара в фан-шопе. Валидол становится неотъемлемой частью просмотра матчей любимой команды в этом сезоне. Скоро в продаже», — сказано в посте в Telegram-канале «Динамо».

После победы над «Краснодаром» бело-голубые с 4 очками занимают второе место в группе D Кубка России, на два очка отставая от «Спартака».