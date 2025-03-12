Полузащитник ЦСКА Глебов рассказал о стычке с игроком «Динамо» Фернандесом в конце матча Кубка России

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своей стычке с защитником Роберто Фернандесом в конце первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (2:1).

На 90+1-й минуте встречи футболисты начали толкаться и получили по желтой карточке. Перед этим другой игрок «Динамо» Хуан Касерес выбил мяч на трибуну.

— В конце была стычка, что произошло?

— Мне не понравились действия защитника «Динамо». Он сначала пнул мяч верхом на нашу трибуну, а потом второй мяч выскочил, он пнул, кому-то попал в голову. Даже если ты проигрываешь — зачем это делать? Мне это не понравилось. Когда я к нему подошел, толкнул не так сильно, чтобы падать. Получил заслуженную желтую. Надо было сдержаться. Но я такие действия не понимаю. Болельщики приходят на стадион. Это мог быть и ваш болельщик, и наш болельщик. Если на вашем стадионе так же произойдет, вы будете рады? Поступил так, как поступил бы еще сто раз, — сказал Глебов.

Ответный матч между ЦСКА и «Динамо» состоится 16 апреля.