Агаларов: «Заранее решил, что не буду праздновать гол в ворота «Уфы». Этот клуб дал мне многое»

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Форвард открыл счет на 37-й минуте.

— Были немного волнительные ощущения от возвращения, все-таки долгое время для меня это был родной стадион. Рад, что удалось забить и что мы победили.

— Заранее решили, что не будете праздновать гол?

— Да, в этой команде я долгое время играл и добился значительных успехов. Это клуб, который дал мне многое, поэтому в знак уважения решил не праздновать.

— В концовке было много эмоций, желтая карточка.

— Да, в концовке игры уже были эмоции. Это, конечно, неправильно. Думаю, будем исправлять этот момент.

— Что можете сказать о сопернике? Несмотря на то, что из первой лиги, команда боролась.

— «Уфа» всегда была бойкой командой, на «Нефтянике» всегда непросто играть. Ожидали, что легкой игры не будет.

«Ахмат» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором встретится с одной из команд премьер-лиги, которая потерпит поражение в четвертьфинале Пути РПЛ.

Агаларов выступал за «Уфу» с января 2021 года по июль 2022 года, после чего перешел в «Ахмат».