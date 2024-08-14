На матче ЦСКА с «Пари НН» присутствуют воспитанники курского «Авангарда»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что на матче 2-го тура группового турнира пату РПЛ FONBET Кубка России с «Пари НН» присутствуют воспитанники курского «Авангарда».

«Сегодня на игре с «Пари НН» присутствуют воспитанники курского «Авангарда» — мальчики 2012 года рождения, которые находились непосредственно в эпицентре последних событий в Курске. Вчера мы заселили их на нашу базу в Ватутинках, где теперь они будут жить и тренироваться», — сказал Брейдо.

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

11 августа генеральный директор курского «Авангарда» рассказал «СЭ», как клубы РПЛ помогают жителям региона в связи с ситуацией.