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Сегодня, 17:51

На матче ЦСКА с «Пари НН» присутствуют воспитанники курского «Авангарда»

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что на матче 2-го тура группового турнира пату РПЛ FONBET Кубка России с «Пари НН» присутствуют воспитанники курского «Авангарда».

«Сегодня на игре с «Пари НН» присутствуют воспитанники курского «Авангарда» — мальчики 2012 года рождения, которые находились непосредственно в эпицентре последних событий в Курске. Вчера мы заселили их на нашу базу в Ватутинках, где теперь они будут жить и тренироваться», — сказал Брейдо.

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

11 августа генеральный директор курского «Авангарда» рассказал «СЭ», как клубы РПЛ помогают жителям региона в связи с ситуацией.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
14 авг, 17:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Пари Нижний Новгород

Кубок России
ФК Авангард (Курск)
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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